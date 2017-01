Facebook: ¿Quién es la sexy actriz que lucía así de niña? [VIDEO]

La actriz Bárbara Mori se convierte en tendencia en la redes sociales de nuestro país debido al próximo estreno de la exitosa novela Rubí, donde ella es la protagonista. En Facebook, rescataron fotos del pasado de Mori.



En las imagenes se ve a Bárbara Mori en el colegio, en la adolescencia disfrutando con sus amigas y fotos de cuando era niña.



Bárbara Mori actuó en la novela Rubí hace 12 años, en 2004, cuando tenía la edad de 26 años. Interpretó a Rubí, una joven de un barrio pobre que estaba dispuesta a casarse con un hombre rico para sacar a su familia de la pobreza.





Barbara Mori posa para una foto en el colegio.

Bárbara Mori le confesó a la revista Vanidades que ese fue el papel que más le gustó interpretar: “El de la telenovela Rubí, que fue un caso muy distinto de lo que había hecho en la televisión hasta ese momento. Se hizo muy mío y hasta la fecha me sigue; pero después de Rubí, todos los personajes fueron elegidos por mí", relató.



Bárbara Morí también explicó como le cambió la vida interpretar a Rubí. "Antes eran proyectos que me tocaba hacer, pero después de Rubí empecé a elegir lo que quería y lo que no deseaba hacer. Así fue que me enfoqué en interpretar roles de lo que soy como mujer y, por medio de ellos, descubrir otras vidas, situaciones y formas de sentir", explicó.



El proceso de creación de Bárbara Mori es propio. "Cada uno de mis papeles fueron creaciones mías, en trabajo conjunto con la gente del set, pero de todos, creo que el de Chelo, en Amor, dolor y viceversa fue uno de los que más me han marcado, porque fue muy complejo. Cada personaje que he hecho después de Rubí ha sido una creación muy especial”, relató en la misma entrevista.

La actriz conserva intacta su belleza.

La actriz posa al lado de una de sus amigas de adolescencia