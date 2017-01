Batman: Ben Affleck se aleja de la dirección de la película sobre el personaje [VIDEO]

Desde hace algunas horas, una noticia ha sacudido al mundo de las historietas y el cine: Ben Affleck abandonó el proyecto de dirigir The Batman, la nueva película en solitario del personaje del mismo nombre de DC Comics.



Fue Variety la que informó sobre el alejamiento de Ben Affleck de la mencionada producción, la cual iba a formar parte del Universo DC. De esta forma, el actor solo se encargaría en dar vida a Batman en la pantalla grande.



Hay que mencionar que Ben Affleck se mostró muy interesado en escribir el guión y dirigir la cinta, pero las presiones eran muchas. En una conferencia de presentación de Vivir la noche, la celebridad se quejó porque todos le preguntaban por The Batman y no por ese filme.

PRESIÓN

"Interpretar estos personajes exige concentración, pasión y la mejor actuación que pueda dar. Ha quedado claro que no puedo hacer ambos trabajos al nivel que requieren", expresó Ben Affleck sobre su distanciamiento de The Batman.



Esto resumiría muy bien el tema de la presión que se ejercía sobre la expareja de Jennifer Lopez. Todo ello se sumó a las severas críticas que le dispararon tras el estreno de Batman v Supeman.



Esta película, a pesar de haber tenido una recaudación de 873 millones de dólares a nivel mundial y de contar con mucho 'fan service' para los más hinchas de Batman, es el equivalente a La La Land en los premios Razzies.

