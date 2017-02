Batman: ¿Christopher Nolan será el nuevo director de película del 'Caballero de la Noche'? [VIDEO]

Tras la confirmación del alejamiento de Ben Affleck de la dirección de The Batman, entrega en solitario del mencionado personaje para el Universo DC, comenzaron a barajarse nombre sobre quién debería ocupar el puesto.



Son dos nombres que los fans han propuesto, masivamente, para la dirección de The Batman: Zack Snyder y Christopher Nolan. El segundo en mención es el que más expectativa ha generado ya que, anteriormente, llevó al 'Hombre Murciélago' a la pantalla grande en una exitosa trilogía.



Hay que mencionar que Nolan suena muy fuerte en los que criticaron el trabajo de Zack Snyder en Batman v Superman. La labor hiperrealista del director de Interstellar fue, para no pocos, una de las mejores adaptaciones del personaje de DC Comics.

Mientras que en el lado de Zack Snyder se tiene a los fans que gustaron del fan service en Batman v Superman y los que vieron la interpretación de Ben Affleck como una adaptación muy fiel a la historieta.



Sin embargo, hay que mencionar que las esperanzas de que Nolan o Snyder tomen el proyecto son muy bajas. Y es que todo indica que The Batman será la cinta medular que nos indique si el Universo DC camina, como lo hizo Marvel con el suyo, o naufraga en el mar de las críticas.

