Batman: 7 candidatos que pueden hacerse cargo de su nuevo filme [VIDEO]

El proyecto The Batman tiene, hasta ahora, más retrasos que avances. La huida de Ben Affleck y la salida de Matt Revees de las negociaciones para dirigir el filme hacen que muchos ya desechen la fe que le tenían a la adaptación, la cual es medular para el desarrollo del Universo DC.



Pero no todo está perdido, al menos no por ahora. Y es que The Batman solo necesita un nuevo director ya que se cuenta con un guión completado en su totalidad.



El portal Hobby Consolas dio una nómina de los 7 mejores candidatos para estar a cargo de la nueva película de Batman. Ellos son Gareth Edwards (Star Wars: The Rogue One), Chad Stahelski (John Wick I y II) y Jon Favreau (Iron Man).

La lista la completan James Mangold (Logan), Scott Derrickson (Doctor Strange), David Fincher (Seven, Zodiac) y Jonathan Nolan, hermano del creador de la trilogía de Batman, Christopher Nolan.



Solo el tiempo dirá quién se encargará de The Batman, proyecto que está con muchos problemas y pocas soluciones. Los más hinchas del 'Hombre Murciélago' esperan que la situación se revierta lo más pronto posible.

