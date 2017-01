Batman y Flash investigarán intervención de Doctor Manhattan en Rebirth [VIDEO]

El arco de Rebirth parece estar dejando con la boca abierta a los fans de DC Comics, quienes pronto verán que uno de los mayores secretos será revelado. Los personajes que se encargarán de traernos esto serán Batman y Flash.



A partir de abril de 2017, la mencionada casa sacará la miniserie The Button (El botón, en español), la cual juntará a los dos héroes. En esta, Batman y Flash tendrán que investigar la intervención de Doctor Manhattan para revertir los eventos que sucedieron en The New 52.



Para ponerle más candela al asunto, tenemos el arte que hizo el genial Jason Fabok que puso a los hinchas de Batman y Flash más que entusiasmados. En este, el siniestro detective y el corredor sostienen el botón de El Comediante.

Hay que mencionar que, al inicio de todo, Batman encontró este objeto en la baticueva. Ello dio, en su momento, un sinfín de especulaciones sobre los eventos que ocurrirían en Rebirth.



El crossover tendrá una duración de 4 números y tendrá lugar en los números 21 y 22 de Batman y Flash. El responsable de la historia será Tom King.

