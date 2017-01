¿Batman se enamoró? Héroe de Gotham confesó su amor a Gatúbela [VIDEO]

A lo largo de la historia, Batman se ha destacado por no tener una pareja duradera y oficial. En los cómics, el personaje fue vinculado con Wonder Woman, Bárbara Gordon, Talia Al Ghul (con quien tiene un hijo), entre muchas mujeres más.



Algunos opinan que su personalidad ha sido una de las principales trabas para dejarse llevar por la pasión y el amor. Pero esto parece haber quedado desechado en el número 15 de la actual historieta de Batman.



En una de las escenas más polémicas que se han editado hasta ahora, Batman y Catwoman (Gatúbela, en español) se encuentran y tienen relaciones sexuales. A muchos esto no les sorprendió porque ambos han mostrado cierto interés a lo largo de las décadas, pero hasta ahora no habían dicho o revelado algo concreto.

Luego del coito, durante el cual Batman y Gatúbela recuerdan la primera vez que se vieron, ella le dice al vigilante de Gotham que lo ama. Para dejar a su hinchada con la boca abierta, él afirmó sentir lo mismo.



¿Acaso el verdadero amor llegó para Batman? Pues, muchos no cantan victoria todavía. Y es que todo ello podría ser parte de la manipulación temporal del Doctor Manhattan, la misma que originó la aparición de 3 Jokers.



Solo habría que esperar los siguientes números de la historia para saber si los sentimientos de Batman son verdaderos. Por mientras, soñar no cuesta nada.

