Batman: Matt Reeves fue confirmado como director de la nueva película [VIDEO]

Contra todo pronóstico, Matt Reeves se convirtió en el nuevo director de la futura nueva adaptación de la historia de Batman para el Universo DC. De esta forma, Ben Affleck queda completamente apartado del proyecto en el campo de la dirección, solo manteniéndose con el rol artístico el 'Caballero de la Noche'.



Muchos fans de las historietas, que esperaban 'buenas nuevas' sobre The Batman, quedaron estupefactos por la confirmación ya que los rumores de fuentes cercanas a la cinta señalaron que Matt Reeves había escapado de las negociaciones.



"He amado a Batman desde que era un niño", fue lo que declaró Reeves a Variety. Él agregó que se siente muy honrado de llevar a buen puerto la nueva adaptación del personaje al cine.



Con esto, algunos hinchas de Batman pueden respirar tranquilos ya que el desarrollo de la película no tendría más contratiempos. Lo que queda por confirmar es la aceptación de Matt Reeves del guión de la producción.



