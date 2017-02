Batman: Matt Reeves habría renunciado a proyecto de DC Comics [VIDEO]

Las cosas para la producción de The Batman, nueva película en solitario del personaje de DC Comics, están más que complicadas. Y es que después de la huida de Ben Affleck, algunos medios han afirmado que el director Matt Reeves ha seguido el mismo camino.



El cineasta es conocido por la adaptación de El planeta de los simios, la cual fue una carta muy aceptable para los fans de Batman que esperan ver cómo la nueva cinta del enmascarado se une al Universo DC.



Si bien no se conoce el verdadero motivo por el que Matt Reeves rompió negociaciones con Warner Bros, una fuente allegada a The Batman dejó entrever que todo respondería a una mala relación.

"Las negociaciones se han roto. Es posible, no obstante, que exista la posibilidad de que se retomen cuando las cosas se calmen", fue lo que mencionó el informante de The Batman a The Hollywood Reporter.



Algunos candidatos para tomar la batuta con Ridley Scott y Fede Álvarez. Por ahora, y por segunda vez, The Batman sigue sin cabeza.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.