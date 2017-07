Belén Estévez quiere ser mamá y le pide a Waldir Felipa que sea el papá [VIDEO]

La gaucha Belén Estévez (35) confesó que le gustaría convertirse en madre y que su expareja, Waldir Felipa (23), sea el padre de sus hijos.



Belén Estévez reveló, además, que él es el hombre más importante de su vida porque la ha marcado completamente.



“Tengo deseos de ser madre, ya me siento preparada para proyectarme a tener una familia... me gusta mucho esa idea, de poder compartir todo con alguien. Si vuelvo a estar con Waldir, me encantaría tener hijos con él, es un hombre maravilloso”, comentó emocionada Belén Estévez en ‘El gran show’.



Recordemos que a pesar de los doce años de diferencia, Belén Estévez y Waldir tuvieron una relación en el 2011, cuando participaron en el reality de baile y lograron alzarse con la copa de ‘Reyes del show’, luego terminaron abruptamente su relación.



En esa ocasión, Belén Estévez declaró que finalizó el romance porque Waldir, que en ese momento tenía 18 años, no soportó la presión mediática y además no la amó. Después de unos años, se reencontraron en ‘El gran show’ y transmiten en el baile que tienen mucha afinidad.

El Gran Show: Belen Estevez

Además, Belén Estévez añadió: “El amor por él va a perdurar por siempre, ha sido un hombre muy importante en mi vida, me ha marcado completamente y doy la vida por él”, precisó la bailarina.



Ante esta revelación, el bailarín Waldir Felipa dijo que estaba sorprendido. “Nunca nadie me había dicho eso, esto es como un bonito piropo, se siente chévere... Belén Estévez y yo no nos veíamos hace mucho tiempo y nos reencontramos gracias al programa”, aseguró.