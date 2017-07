Belén Estévez: ¿‘Melcochita’ no puede verla ni en pintura? ¿Por qué? [VIDEO]

El comediante Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, criticó la presencia de Belén Estévez en el programa ‘El gran show’, pues considera que la argentina es una persona racista.



“A la señorita Belén Estévez no puedo verla, una vez arrochó al negrito de ‘Jueves de pavita’, lo botó. Ahora se la da de bacán. Ella cuando llegó a la televisión era humilde, ahora se le ‘subieron los humos’. Que se acuerde que ella es discriminadora de los negros”, expresó ‘Melcochita’.



Asimismo, aseguró que una persona como Belén Estévez no debería tener pantalla.



“Es extranjera y no quiere que entren a sus ensayos (en ‘El gran show’). ¿Quién es? El castigo de ella fue que se enamoró de un negro y él la choteó”, aseguró ‘Melcochita’.



(J.V.)

Carlos Cacho contra Belén Estevez