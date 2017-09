Belén Estévez será operada este lunes [VIDEO]

La bailarina argentina Belén Estévez contó que este lunes ingresará al quirófano para operarse del hombro izquierdo que se lesionó durante su participación en ‘El gran show’.



“Ya quiero que me operen, se demoraron como dos semanas por el tema del seguro. Ahora que me intervengan, espero que no sigan diciendo que mi lesión no fue real porque no hay forma”, precisó Belén Estévez.

Belén Estevez sufre accidente y rompe en llanto al no poder bailar