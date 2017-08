Belén Estévez se someterá a una delicada operación [VIDEO]

La ‘gaucha’ Belén Estévez contó que dejará el baile por un buen tiempo, ya que tiene que someterse a una operación del ligamento de su hombro izquierdo.

“Tengo el ligamento roto y me tengo que operar sí o sí. Durante la semana antes de la final estaba en duda sobre participar en ‘El gran show’, al final lo hice bajo mi responsabilidad, pero decidimos con Waldir no hacer nada acrobático”, comentó Belén Estévez.

En otro momento, la bailarina argentina detalló que se siente afectada por los comentarios respecto a la veracidad de su lesión. Sin embargo, Belén Estévez aclaró que pedirá una constancia al doctor de su cirugía para que nadie ponga en duda la lesión.

“Voy a colgar en mis redes las resonancias y los exámenes médicos para que quede constancia que todo es cierto. En verdad, me duele que la gente ponga en duda algo así, no saben todo lo que he sufrido y cómo me sigue afectando, pues no podré seguir bailando hasta recuperarme”, añadió Belén Estévez. (E. C.)

El Gran Show: Belén Estevez

Belén Estévez ocupó el tercer lugar en la competencia de El Gran Show. La argentina no pudo vencer a su compatriotra Lucas Piró ni a Brenda Carvalho, quien terminó por llevarse la copa del Primer Campeonato Mundial de Baile.

“Habré estado representando a Brasil, pero este es un triunfo

del Perú. Yo soy peruana, esta es la tierra que más amo, que

me ha dado todo. Aquí vive toda la gente que quiero, que me

ha recibido con tanto amor”, dijo una eufórica Brenda Carvalho.

Durante la gala final de El Gran Show, el brasileño Thiago Cunha fue el primer eliminado y le siguió Karen Dejo, quien quedó en cuarto lugar al lado de su bailarín Oreykel Hidalgo.