Belén Estévez será operada del hombro [VIDEO]

La ‘gaucha’ Belén Estévez contó que dejará el baile por un buen tiempo, ya que tiene que someterse a una operación del ligamento de su hombro izquierdo.



“Tengo el ligamento roto y me tengo que operar sí o sí. Durante la semana antes de la final estaba en duda sobre participar en ‘El gran show’, al final lo hice bajo mi responsabilidad, pero decidimos con Waldir no hacer nada acrobático”, comentó Belén Estévez.



En otro momento, detalló que se siente afectada por los comentarios respecto a la veracidad de su lesión.



“Voy a colgar en mis redes las resonancias y los exámenes médicos para que quede constancia que todo es cierto. En verdad, me duele que la gente ponga en duda algo así, no saben todo lo que he sufrido y cómo me sigue afectando, pues no podré seguir bailando hasta recuperarme”, añadió Belén Estévez. (E. C.)

El Gran Show: Belén Estevez