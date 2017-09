Belinda habló por primera vez sobre su separación con Criss Angel y dijo esto sobre los insultos [VIDEO]

Idas y venidas, promesas de matrimonio y hasta el rumor de un hijo fue lo que nos dejó la relación entre Belinda y Criss Angel. Ellos habían se habían presentado enamoradísimos ante la prensa, aunque ahora, a la luz de su ruptura, el panorama se vea diferente.

La ruptura de Belinda y Criss Angel también trajo muchos comentarios. Algunos de los más agrios vino de parte del mago, quien calificó a su ex de 'maestra del engaño' y 'cazafortunas'. Belinda, por su parte, no se había pronunciado al respecto. Hasta ahora.

En una entrevista para Univisión, Belinda dijo que no hablaría sobre Criss Angel porque ella era "una dama" y tenía buena educación. "Jamás hablaré mal de nadie, ya que ante todo soy una dama y tengo mucha educación para tratar ese tipo de temas", afirmó Belinda en su momento.

Sin embargo, la convicción para no defenderse le duro poco. En otra entrevista para Vanity Fair México, Belinda decidió ir un poco más allá y referirse directamente a Criss Angel. "¡Maestra del engaño! Claro, no lo soy, él es el mago. yo soy cantante, más bien él es que hace los trucos, yo no tengo ni idea. Yo soy una mujer íntegra y no acostumbro hablar mal de nadie porque tengo estilo", reveló.

"La verdad estoy muy tranquila porque el amor llega solito y todos son aprendizajes en la vida. Estoy feliz, estoy tranquila, no es una prioridad para mi en este momento y tengo muchas otras cosas en que enfocarme. Cuando llegue esa persona, en algún momento de la vida llegará. Y si no, también. Soy una mujer independiente, no necesito de nadie", aseveró Belinda.

Además, Belinda también se animó a hablar sobre los múltiples pretendientes que habían salido ahora que está soltera. Uno de ellos es el deportista mexicano, Rommel Pacheco. "Que buena onda. La verdad en este momento, lo último que quiero es pensar en una relación", afirmó en una entrevista para Azteca Trece.

Rommel Pacheco y Maluma no fueron los únicos que le lanzaron 'maicito' a Belinda. El actor norteamericano, Jared Leto, también le dedicó un tweet a la cantante. "Eres una inspiración. Gracias por ser una buena persona y una gran amiga.", escribió en su cuenta de Twitter.

Aunque hasta Jared Leto fue rechazado. Increíblemente, Belinda pasó por agua fría la situación y aseguró que no se trataba de nada serio. "Normal. Sí, me lo envío justo hoy. Somos muy amigos, siempre que hemos estado juntos nos llevamos bien, es una persona que apoya las mismas causas que yo", aseguró.

