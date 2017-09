¿Belinda asediada por Maluma y un clavadista tras romper con Criss Angel? [VIDEO]

El anuncio de soltería de Belinda trajo una 'cola' que muchos nunca imaginaron. Y es que tras indicar que ella y el mago Criss Angel habían culminado su romance, no fueron pocos los que se 'matricularon' para tener una oportunidad con la sexy rubia.



Uno de los primeros fue Rommel Pacheco, conocido clavadista mexicano, quien dejó notar su interés en Belinda. El tema no le cuadró a Criss Angel, que no tuvo mejor idea que responderle de una forma poco galante.



"Espero que tenga mucho dinero y un detector de mentiras", escribió el ilusionista. No pocos hinchas de Belinda se lanzaron en su contra y criticaron las supuestas intenciones de dejarla como una interesada.

🙋🏻‍♂️ amigos creen que tenga alguna posibilidad ahí 🤔 te mando un 😘 @belindapoppic.twitter.com/di3TM6aHAd — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) 7 de septiembre de 2017

¿MALUMA?

Otro de los que se apuntó fue Maluma, quien usó su cuenta de Twitter para manifestar su cariño por Belinda. "¿Qué hay de tu vida, Beli? Está muy linda como siempre. Beso y abrazo, se te quiere mucho, mi reina", indicó el cantante.



Belinda no se mostró indiferente y retuiteó el mensaje, colocando 'Hola' y un emoji de felicidad. ¿Acaso veremos cómo la delgada joven y el colombiano se juntan nuevamente?