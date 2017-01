¿Benjamín Lukovski dejó de hacer películas para adultos por esta razón? [FOTOS Y VIDEO]

El exintegrante de 'Esto es Guerra' , Benjamín Lukovski, estuvo dos meses en Nueva York. Sobre el trabajó que realizó en esta ciudad se especulo mucho, fuentes cercanas a Lukovski llegaron a afirmar que se dedicaba a la industria del cine para adultos.



El 'Zorro' Zupe dio a entender que Benjamín Lukovski estaría incursionando en el cine para adultos. "No me imagino a él como Barney y sus amiguitos. No creo que sea una película para Nickelodeon o Disney. No sé si sea subida de tono", contó en 'Espectáculos'.



Quizás para callar estos rumores Benjamín Lukovski decidió viajar a Singapur, los periodistas de Espectáculos ironizan acerca del dinero que el ex integrante de Esto Es Guerra habría ganado facturando en la industria del cine porno.



Rock&Roll #mtl #montrealmoments #mtlblog #montrealphotography #montrealmodel from Argentina #relax #fun Un vídeo publicado por Benjamin Aaron Lukovski (@lukobenja) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 2:21 PST

La modelo Paula Manzanal, ex integrante del reality Bienvenida la Tarde, indicó que había hablando con Benjamín Lukovski y él le había dicho que no estaba realizando películas para adultos.



Benjamín Lukovski estuvó en las primeras planas de la prensa peruana de espectáculos ¿La razón? sus mediáticos romances con Paula Manzanal y Grasse Becerra.



Con Paula Manzanal, quizás fue el romance más polémico que tuvo, pues Benjamín Lukovski prácticamente se humilló y le rogó a la modelo para que le perdonara una supuesta infidelidad.

