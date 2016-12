¡FUEEEGO! Beto Ortiz siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua. Cada vez que algo no le gusta, lo dice abiertamente y no tiene problemas para defender sus argumentos.

¿Qué pasó esta vez? Beto Ortiz le dedicó un largo post en Facebook a un periodista del diario La República por haber redactado una nota que lo involucra

Beto Ortiz compartió el día de lunes una fotografía en sus redes sociales de un anillo que se compró durante su viaje a Londres.

Hoy amanecí romántico.

Y compré este anillo de compromiso.

Hoy amanecí romántico.

Y compré este anillo de compromiso.

No es hermoso?

Ante esto, el diario La República publicó una nota bajo el titular "Beto Ortiz rompe el silencio en Facebook y muestra su anillo de compromiso", la cual molestó al periodista por una serie de precisiones que él nunca señaló.

"No tengo nada contra los brutos. Sucede en las mejores familias. Nadie está libre. A cualquiera le pasa. Okey. Pero hay gente que ya abusa. ¿Se acuerdan de la foto que publiqué ayer con el bonito anillo de “Fuck you”? Bueno, resulta que al pobre practicante que seguramente dejaron solito a cargo de la edición web de “La República” –porque los demás decidieron irse a huevear por navidad- se le ocurrió que en esa foto –que era una broma o pretendía serlo- había oculta...¡una noticia!", escribió Beto Ortiz en su cuenta Facebook.

Beto Ortiz La República (Nota original)

Pero no todo quedó allí. El periodista calificó como 'burrito sabanero' al redactor de la nota y explicó punto por punto todo lo que le pareció incorrecto en su nota sobre la foto del anillo de compromiso.

Ante esto, el referido medio digital modificó la nota y siguió varias de las recomendaciones de Beto Ortiz.

Beto Ortiz en La República (Nota con correcciones)

