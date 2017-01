Beto Ortiz recitó 'Los heraldos negros ' frente a la tumba de César Vallejo en París

El periodista Beto Ortiz utilizó su cuenta de Twitter parta publicar un video en el que aparece recitando el popular poema 'Los Heraldos Negros' de César Vallejo, ante su tumba en París, Francia.

Beto Ortiz viajó a Francia para pasar las fiestas de fin de año y visitó este histórico lugar para rendir tributo a César Vallejo con su icónico poema.

"Fui a visitar la tumba de Vallejo en Montparnasse y encontré a una colombiana en el santo lugar.Rezamos juntos el poema Los Heraldos Negros", comentó el periodista en Twitter.

Fui a visitar la tumba de Vallejo en Montparnasse y encontré a una colombiana en el santo lugar.Rezamos juntos el poema Los Heraldos Negros. pic.twitter.com/tuL2esHfFB — beto ortiz (@malditaternura) 3 de enero de 2017

César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. El literato peruano detaca por haber publicado poesía, narrativa, teatro y ensayo.

Trilce (1922), El Tungsteno (1931), Paco Yunque (1931), España, aparta de mi este cáliz (1939) y Poemas humanos (1939) son algunas de sus obras más consagradas.

Los restos del poeta peruano César Vallejo descansan en el cementerio de Montparnasse, desde que fue trasladado del cementerio Montrouge, el 3 de abril de 1970.

LOS HERALDOS NEGROS



Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé.

Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,

la resaca de todo lo sufrido

se empozara en el alma... Yo no sé.



Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras

en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.

Serán tal vez los potros de bárbaros atilas;

o los heraldos negros que nos manda la Muerte.



Son las caídas hondas de los Cristos del alma,

de alguna fe adorable que el Destino blasfema.

Esos golpes sangrientos son las crepitaciones

de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.



Y el hombre... Pobre... pobre! Vuelve los ojos, como

cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;

vuelve los ojos locos, y todo lo vivido

se empoza, como un charco de culpa, en la mirada.



Hay golpes en la vida, tan fuertes ... Yo no sé!