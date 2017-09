Beto Ortiz revela detalles ocultos de su 'relación' con Peluchín [VIDEO y FOTOS]

¿Son amigos o enemigos? Beto Ortiz sorprendió al contar algunos detalles sobre el tipo de relación que mantuvo con Rodrigo González 'Peluchín' cuando ambos coincidieron en Latina hace años. El exconductor de El Valor de la Verdad compartió datos que muchos no sabían.

A través de su columna publicada en el diario Perú 21, Beto Ortiz contó cuando él y Rodrigo González tuvieron ciertas diferencias tras su regreso a Latina en el 2012. Por ese motivo, el actual conductor de Beto a Saber y el popular 'Peluchín' tuvieron un mediador entre ellos para aclarar sus malos entendidos.

"Corría el año 2012 y yo acababa de regresar a Latina después de un par de años de ausencia (...). Cuando eres el recién llegado del canal, por más viejo que seas, todos te tratan como al alumno nuevo del salón. (...) Y ya no me acuerdo por qué razón, Rodrigo y yo no nos podíamos ver ni en figurita Navarrete. Seguramente algún directivo ofició de mediador para lograr el cese de las hostilidades e hizo que nos sentáramos a una mesa de diálogo como personas civilizadas", comenta Beto Ortiz en su columna.

Por ese motivo, es que se decidió que ambos participen en el programa del otro. Peluchín visitó 'Abre Los Ojos' mientras que Beto Ortiz se sentó en el set de Amor Amor Amor para someterse a un cuestionario sin piedad sobre su vida íntima.

Peluchín y Beto Ortiz

Es en esa entrevista que Beto Ortiz reveló que tenía una pareja y que, a su vez, esa persona tenía una esposa e hijos. Y de esa entrevista es que el periodista ahora reflexiona sobre el amor y la (in)fidelidad.

Pero lo cierto es que después de las discrepancias que narra Beto Ortiz en su columna, su relación con Rodrigo González mejoró mucho. Recordemos que durante una edición de El Valor de La Verdad, Peluchín ocupó el puesto del periodista.

Tiempo después, ambos posaron juntos en las publicidades de 'Parejas Imaginarias' que apoyó Beto Ortiz. Y recientemente, tras unos programas en Panamericana Televisión con el espacio 'Plan B', Peluchín fue entrevistado por el periodista por el tema de la unión civil y otros temas personales. Queda claro que la relación entre ambos conductores mejoró mucho con el paso de los años y ahora son buenos colegas.

Peluchín y Beto Ortiz en el matrimonio de Magaly Medina

BETO ORTIZ EN ATV

A fines del 2016, Beto Ortiz sorprendió a compartiendo una fotografía de Rodrigo González en sus redes sociales. En la imagen, el conductor de Amor Amor Amor aparecía en la puerta de ATV. Al final, todo se trató de una estrategia del canal para 'trolear' a sus seguidores sobre la permanencia de sus figuras.

Sin embargo, todo no resultó del todo una broma. Al final Beto Ortiz tomó la decisión de dar un paso al costado y aceptar una nueva propuesta en ATV."Latina ha pasado por una transformación, desde su nombre hasta su estilo de televisión. Ha venido mucha gente nueva, y cuando esto pasa, puede ocurrir que a los viejitos los sientan a un costado, en su mecedora. Les prenden la tele y les traen una manzanilla. Me sentí como viejito en su mecedora", manifestó el periodista sobre su salida.

En abril de 2017, Beto Ortiz regresó a la televisión tras su paso como conductor de El Valor de la Verdad. Esta vez, el periodista está al frente de un espacio netamente periodístico con entrevistas a personajes de la coyuntura nacional. Peluchín no dudó en desearle lo mejor en esta nueva faceta en TV.

Todo lo mejor para ti Beto. Eres el mejor en lo que haces y seguro una vez más lo vas a demostrar. Mucha mierda🖤 — Rodrigo González (@rodgonzalezl) 18 de abril de 2017

