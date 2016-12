Beto Ortiz revela detalles de su nuevo programa con Carlos Galdós [VIDEO]

¿Una nueva dupla televisiva? Beto Ortiz y Carlos Galdós estarían al frente de un proyecto televisivo para el 2017. Las figuras de Latina conducirían juntos un nuevo programa.

El carisma de Carlos Galdós y el peculiar estilo de Beto Ortiz para animar se mezclarían en un nuevo espacio cuyo formato aún no está del todo definido pero se especula será un 'late night show'.

“Este es un proyecto y no hay mucho qué decir. Me parece genial la idea de hacer un programa con Carlos Galdós. Todavía no sé de qué se tratará el programa”, manifestó Beto Ortiz al diario Perú 21.

La química entre Beto Ortiz y Carlos Galdós es evidente. Solo basta recordar el último programa de 'El Valor de la verdad' donde el locutor estuvo como invitado.

"Carlos y yo somos amigos, nos llevamos bien. Vamos a ver qué pasa”, agregó el periodista sobre este nuevo proyecto.

Beto Ortiz y Carlos Galdós estuvieron juntos como jurado del programa 'Perú tiene talento' al lado de Almendra Gomelsky y Cecilia Bracamonte.