¡Rompió en llanto! Bettina Oneto se mostró dolida al escuchar las acusaciones que su vecina hacía en su contra. Un equipo de Amor, amor, amor encaró a la comediante en su departamento, luego de hacer públicas las declaraciones de su vecina el día de ayer. La mujer acusa a Bettina de haber causado daños materiales en su departamento, debido a una fuga de agua que no ha sido solucionada.



Según la vecina del piso siete, Bettina Oneto tiene una fuga de agua en su departamento que no ha sido atendida y esto ha causado inundaciones y filtraciones en su departamento. Además, asegura que lleva más de dos años intentando que Oneto se haga responsable por los daños causados sin conseguir respuesta.



Por su parte, Bettina Oneto asegura que el problema se debe a un fallo general del edificio. Según Oneto, su departamento también se ha visto afectado por las filtraciones de agua que existen en el edificio y por esa razón no se haría responsable de los daños en el departamento de su vecina. La comediante invitó a las cámaras de Amor, amor, amor dentro de su hogar para que puedan corroborar el estado de sus paredes y techos. Estos también se muestran con moho y filtraciones.





La Presidenta del edificio se comunicó mediante una llamada telefónica con Peluchín y Gigi y negó que el problema se deba a un fallo general en el edificio. Según ella, Bettina Oneto tiene que solucionar las filtraciones en su departamento para que su vecina no se vea afecta. Del mismo modo, le recomendó que comunique al dueño del departamento del piso 9 para que arregle su servicio de agua y no se vea afectada con más filtraciones.



Al inicio de la entrevista, Bettina Oneto se mostró reacia a las cámaras del programa. No fue hasta que la confrontaron junto a su vecina que perdió los papeles y rompió en llanto. Ella tuvo que retirarse en varias ocasiones para no mostrar sus lágrimas en cámaras. Bettina también mostró como evidencia un documento de la municipalidad que la dejaba libre de responsabilidad de los daños en el departamento de su vecina.



Afortunadamente, el incidente no llegó a mayores y Bettina Oneto quedó en buenos términos con su vecina. Ellas incluso terminaron haciendo bromas y riendo de lo sucedido. Las vecinas llegaron a un acuerdo y decidieron buscar una solución en conjunto para solucionar las filtraciones de agua en su edificio.