Black Sabbath se retira definitivamente y Ozzy Osbourne continuaría como solista [VIDEOS]

Todo tiene un final. Y esta vez le tocó a una de las bandas más conocidas y aclamadas del mundo del metal: Black Sabbath. Este grupo, del cual Ozzy Osbourne es su figura más mediática, ayudó a construir lo que hoy reconocemos como heavy metal.



Black Sabbath anunció su retiro definitivo de los escenarios con dos conciertos que dará este fin de semana en Birmingham, en el centro de Inglaterra. Este lugar es icónico para la banda ya que, como sus más fieles seguidores saben, ellos se originaron allí.



"Mis emociones están volando por todas partes", fue lo que comentó Ozzy Osbourne a la cadena BBC. "Me han salido las lágrimas. Veamos qué pasa", añadió.

'Paranoid', uno de los temas más conocidos de Black Sabbath.

HISTORIA

Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y el ex miembro de la banda Bill Ward renovaron el sonido del rock a fines de los años 60 del siglo pasado. Todo ello, aunque suene increíble, nació por medio de un accidente sufrido por uno de los miembros de Black Sabbath.



Tony Iommi, cuando tenía 17 años, tuvo un corte en la punta de dos dedos de mano derecha, la cual quedó ligeramente atrofiada. Esto ocurrió cuando el guitarrista trabajaba en una de las plantas de acero de Birmingham.



Las prótesis, que construyó él mismo, hicieron que salieran algunos sonidos un poco distintos con la guitarra. Así, la desgracia de Iommi se convirtió en la bendición que creó el heavy metal.

'Iron Man', otra de las canciones legendarias de Black Sabbath.

SOLISTA

Pero, ¿qué harán los chicos, ya no tan jóvenes, de Black Sabbath de ahora en adelante? Pues, no se sabe con certeza. Al menos, Ozzy Osbourne declaró que seguirá como solista.



"Lo que aprendí es que uno tiene que tener algo que hacer en el retiro. Así que voy a continuar como solista. No es un trabajo, es una pasión", manifestó el líder de Black Sabbath a la BBC.

