Blanca Rodríguez comparte reflexión sobre las 'partidoras' y provoca todo esto [VIDEOS y FOTOS]

La empresaria y pareja del futbolista Juan Manuel Vargas, Blanca Rodríguez, publicó una imagen en Instagram acerca de la mujer y el hogar que generó todo un debate en Instagram. La frase que compartió Rodríguez es bíblica, pero todos los comentarios que ha generado no son nada santos.



La frase es de Proverbios 14:01 y dice "la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba". Los seguidores de Rodríguez consideran que es una clara indirecta a Tilsa Lozano.



Esta teoría toma fuerza debido a la respuesta que le dio Blanca Rodríguez a una usuaria que le dijo que no podía olvidar a Tilsa Lozano y que dejará de hacer show. La pareja de Juan Manuel Vargas respondió que la hace show es otra. "Yo no estoy llorando, fíjate bien", se lee en la respuesta que horas después fue eliminada por Blanca.

Esta fue la imagen que desató el debate. Esta fue la imagen que desató el debate.

Muchos consideran que la frase escrita por Blanca Rodríguez, "yo no soy la que está llorando", hace referencia a la entrevista que fue realizada el sábado a Tilsa Lozano en el programa de 'La Chola Chabuca'. En este espacio 'Tili' se mostró bastante vulnerable por la locura de amor que le hizo su pareja Miguel Hidalgo.



Miguel Hidalgo reunió el valor suficiente para aparecer en el programa y declarar todo el amor que siente por Tilsa Lozano, quien se sorprendió tanto al verlo que rompió en llanto.



Ambos se abrazaron y se dieron un par de tiernos besos. Miguel Hidalgo le dijo algo a Tilsa Lozano sin usar el micrófono e hizo que la Vengadora vuelva a llorar. Cuando ambos se sentaron, la exconductora de 'Amor de Verano' reveló las palabras de su pareja:



"Acá estoy yo, ya no vas a estar sola. Nunca más vas a estar sola", dijo Tilsa Lozano sobre Miguel Hidalgo.