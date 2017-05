¿Blanca Rodríguez explota y echa de la peor manera a Tilsa Lozano? [VIDEO]

Blanca Rodríguez, pareja de Juan Manuel Vargas, sí que sabe generar polémicas. En esta ocasión tras hacerse público que se mudó junto a su familia a Punta Hermosa, cerca a donde vive Tilsa Lozano, la empresaria no desaprovechó para publicar unas fotos bastante particulares.

En el Instagram de Blanca Rodríguez se ve la foto de un palo al que le han dibujado un rostro junto a una concha marina. La frase que acompaña la imagen es la que ha levantado tremenda polvareda. La empresaria escribió "Mira aunque parecen diferentes, las dos fotos son tuyas".

Los seguidores de Blanca Rodríguez creen que se trata de una indirecta bien directa a Tilsa Lozano. Algunas le aconsejan que continúe respondiendo mientras que otros de sus fans le dicen que no debe hacerle caso.

La polémica surgió porque Tilsa Lozano tuvo duras palabras contra Blanca Rodríguez tras que la empresaria y su familia se mudarán a Punta Hermosa. La modelo calificó de ‘enfermo y obsesivo’ el hecho que Blanca Rodríguez se haya mudado a la playa ‘Señoritas’ (Punta Hermosa), donde la modelo reside desde hace más de una década.



“Si eso es verdad, sería enfermizo y obsesivo. He escuchado comentarios de los wachimanes, heladeros, que son mis amigos que la han visto, pero yo no la he visto. Hay que estar locos, sería muy obsesivo estar viviendo por ahí. Yo vivo en Punta Hermosa desde el año 99 y hace cuatro años compré mi casa allá. Sinceramente, me niego a creer que es verdad, no lo puedo creer que vaya a corretearme a mi barrio”, comentó Tilsa Lozano entre risas, quien celebrará el ‘Día de la Madre’, en ‘Rústica’ de Vichayito.

