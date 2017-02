Blanca Rodríguez: La llaman burla nacional por seguir con infiel y ella responde así [VIDEOS]

La frase que publicó la empresaria y actual pareja del futbolista Juan Manuel Vargas, Blanca Rodríguez, en Instagram acerca de las mujeres que derriban hogares se volvió una guerra campal. La misma Blanca tuvo que contestarle a las usuarias que le recordaban que su pareja le fue infiel con la modelo Tilsa Lozano.



En este intercambio de palabras, Blanca Rodríguez habría terminado tildando de vergüenza nacional la actitud de Tilsa Lozano. Todo empezó cuando una usuaria de Instagram le comentó: "Si tu hogar hubiese estado construido, no hubieses pasado la burla nacional. Tú sabes con quién duermes a tu lado".



Blanca Rodríguez no toleró este comentario y defendió su relación con el futbolista Juan Manuel Vargas y atacó a Tilsa Lozano. "Claro que sé con quien duermo al lado, con alguien que no factura con su vergüenza. Relájate que yo no le mando indirectas a nadie como tú que crees saber todo...además, la vergüenza nacional no creo que haya sido mía", escribió la empresaria.

Como se recuerda, todo este debate comenzó porque Blanca Rodríguez publicó una imagen en Instagram acerca de la mujer y el hogar. La frase es de Proverbios 14:01 y dice "la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba".



Los seguidores de BlancaRodríguez consideran que es una clara indirecta a Tilsa Lozano. Esta teoría toma fuerza debido a la respuesta que le dio Blanca Rodríguez a una usuaria que le dijo que no podía olvidar a Tilsa Lozano y que dejará de hacer show.



La pareja de Juan Manuel Vargas respondió que la hace show es otra. "Yo no estoy llorando, fíjate bien", se lee en la respuesta que horas después fue eliminada por Blanca Rodríguez.