Blanca Rodríguez ha dejado claro que no tiene pelos en la lengua. La pareja de Juan Manuel Vargas es una activa usuaria de sus redes sociales y comparte varias publicaciones con sus seguidores. Recientemente, soltó varias bombas dedicadas a Tilsa Lozano y ahora, decidió enviar un nuevo mensaje. ¿Otra vez para la Vengadora?

Recordemos que hace un par de semanas, Blanca Rodríguez soltó en redes sociales que Tilsa Lozano habría intentado comunicarse con Juan Manuel Vargas. Así es, la mamá de cinco señaló que Tili estaba ebria y quiso contactarse con el Loco.

Esto, generó mucha polémica pues Tilsa Lozano ha dejado en claro en más de una oportunidad que Juan Manuel Vargas se quedó en el pasado. Ahora, la Vengadora disfruta de su maternidad junto a su pequeña Valentina y su pareja, Miguel Hidalgo.

Pero Blanca Rodríguez incluso habría dejado entrever que 'Miguelón' estaba preocupado por lo que podría estar pasando entre Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas. Por eso, se habría comunicado con la pareja del Loco para saber si era cierto o no.

Blanca Rodríguez vs. Tilsa Lozano

Tilsa Lozano rechazó cada una de las especulaciones que la vinculaban con Juan Manuel Vargas. La ex playboy dejó en claro que ella está feliz con su familia y que no podía responsabilizarse por la publicación de Blanca Rodríguez que terminó borrando de sus redes sociales.

Después de unos días de calma sobre el tema, Blanca Rodríguez volvió a usar su cuenta Instagram para compartir una publicación. En el mensaje se lee: "Cuando la gente daña una y otra vez, piensa sobre ellos como papel de lijar. Pueden arañarte o dañarte un poco, pero al final tú terminas pulido y ellos terminan siendo inútiles".

Como era de esperar, muchos podrían pensar que es otra indirecta para Tilsa Lozano. Sin embargo, Blanca Rodríguez decidió poner fin a las especulaciones mandando un texto aclaratorio sobre esta publicación.

"Aclarando: no es indirecta para nadie, no se afanen, las frases que pongo son porque me gustan y muchas veces son ciertas, no se las dedico a nadie, respiren, tranquilos. Cuando quiero dedicar algo a alguien no me tiembla la mano y lo digo sin miedo, lo aclaro para que no inventen! Besos!", escribió Blanca Rodríguez en Instagram.

