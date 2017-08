Rebeca Escribens no pudo contener las lágrimas durante América Espectáculos. ¿Por qué? Por Brenda Carvalho. La garota alzó la copa de El Gran Show y se llevó el primer lugar en el Campeonato Mundial de Baile. Sus palabras de agradecimiento lograron conmover a la 'Mujer sin flitro'.

Brenda Carvalho contó que sufrió para llevarse la copa de El Gran Show. Recordemos que en dos oportunidades se quedó con el segundo lugar. Por eso, este triunfo lo disfrutará junto a Julinho, quien estuvo apoyándola todo el tiempo.

"Soy campeona y bien peruana. ¡Soy campeona caraj! He pasado de todo. Vengo de una lesión gravísima, me fracturé el dedo. Mira el tamaño del dedo. No dije nada. Me quedé callada, me aguanté y dije: 'voy a sacarme la mugre'. Horas y horas de dedicación, de persistencia, de búsqueda, de todo. Espectacular", dijo Brenda Carvalho.

Pero eso no fue todo. Julinho también dedicó unas palabras a su pareja, quien solo dormía un par de horas las últimas semanas por entrenar en las madrugadas. Brenda Carvalho no solo era participante de El Gran Show sino también de Combate. Adicionalmente tiene su grupo infantil para animar cumpleaños.

Brenda Carvalho hace llorar a Rebeca Escribens

"Ahora sí puedo decirlo en televisión: Brenda todos los días dormía 4, 5 de la mañana. Se mató para traer la copa a la casa. Conversó conmigo y me dijo: "estoy preocupada" y yo le dije: "Esa copa es tuya" El esfuerzo siempre tiene que tener una recompensa. Ya está. Cargó su copa. Llévala a la casa y vamos a disfrutarla", dijo Julinho.

Para terminar la emocionante entrevista, el exfutbolista de Sporting Cristal decidió levantar en sus brazos a Brenda Carvalho. La garota no quería que Julinho la cargara porque él sufre de su clavícula. Sin embargo, al brasileño no le importó nada y dijo: ¡Acá está mi copa! Ella solo atinó a darle un beso en la frente, en forma de agradecimiento.

Al terminar la nota, Rebeca Escribens no pudo evitar derramar algunas lágrimas. La conductora de América Espectáculos señaló que las palabras de Brenda Carvalho terminaron por conmoverla.

"Ay me he emocionado con 'la Brenda'. Bien merecido. Me has hecho llorar Brendita, de verdad que sí", dijo Rebeca Escribens secándose las lágrimas del rostro.

Rebeca Escribens llora

