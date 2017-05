La ex integrante del reality show Acapulco Shore, Brenda Zambrano, habría sido agredida de manera salvaje en un club nudista en Cancún. El hecho se produjo en Quintana Roo cuando la modelo decidió bailar en el área donde se encontraban las trabajadores del lar.



La ex chica reality de Acapulco Shore cuenta que la bailarina la atacó sin razón alguna. "Me dijo que nadie les iba a quitar su trabajo", contó Brenda Zambrano en uno de los videos de la agresión que publicó en redes sociales.





Además, la chica reality de Acapulco Shore se mostró sorprendida por la reacción de la bailarina. Brenda Zambrano afirma que ella no sabía que estaba en un table dance "me di cuenta cuando estaba adentro", contó la modelo al diario británico The Mirror.



La chica reality de Acapulco Shore hizo una transmisión en vivo en Facebook tras ser agredida. En el video se le ve ensangrentada y afirma que una bailarina le rompió una copa en la oreja y que el personal lejos de ayudarla le quiso quitar el celular para que no mostrará los videos. Puedes ver el video de la agresión a Brenda Zambrano aquí,