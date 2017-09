Brunella Horna publica foto en Instagram y todos comentan sobre su nuevo "toto" [VIDEO y FOTOS]

La modeloBrunella Horna publicó una foto en Instagram donde luce de perfil. De esta manera, le anunció a sus seguidores que ya tiene una nueva colección de jeans e invitó al público en general que visiten su tienda.



La imagen de Brunella Horna tiene 15.223 me gusta en Instagram. Los seguidores de la modelo están impresionados por su nuevo derrier. La modelo no ha respondido ninguno de los comentarios que le hacen acerca de esta parte de su cuerpo.



Brunella Horna reveló que se había operado el toto en el programa "Amor, amor, amor" el 21 de junio durante un enlace en vivo . El programa difundió una nota de la joven empresaria en Cusco, en donde animó un evento. Lo que llamó la atención de los conductores fue el nuevo 'derrier' que lució la rubia.



Al terminar la nota, Peluchín y Gigi Mitre le preguntaron a Brunella Horna por el cambio en su fisionomía. La rubia se mostró avergonzada y no quiso que el camarógrafo le haga un 'paneo'. "Yo no me he operado por nada estético. Yo me operé porque tuve un problema. Tuve una mala operación hace varios años, entonces he tenido que ir arreglándome. Soy otra", dijo Brunella Horna.



Brunella Horna comentó que Richard Acuña estuvo al pendiente tras el procedimiento al que se sometió y que estuvo cuidándola. La modelo está contenta con su nueva apariencia y se nota por la foto que publicó en Instagram.

Ya salió la nueva colección de jeans en #BrunellaHornaRopaJuvenil Vayan a verla!!! 😉⭐💛 Una publicación compartida de Brunella Horna 💕 (@brunehorna) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 5:21 PDT