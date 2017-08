Brunella Horna sufre fuerte accidente automovilístico y se encuentra afectada [VIDEO y FOTOS]

La modelo Brunella Horna sufrió un fuerte accidente automovilístico. La joven de 20 años iba en el carro de la mamá del legislador Richard Acuña, el auto era manejado por el chofer de la familia cuando impactó con otro móvil.



El hecho sucedió en Monterrico. El automóvil de la familia Acuña quedó completamente destrozado. Brunella Horna tiene heridas leves en las piernas y se siente muy afectada por el hecho, serenos del distrito la ayudaron.



Brunella Horna dio una entrevista al programa Espectáculos y explicó que el auto que impactó con el que conducía el chofer de la familia Acuña es de un ciudadano italiano. La modelo se mostró incómoda por la situación.



Choque automovilístico de Brunella Horna

"Yo esperé que venga la policía y le di mi DNI, yo no tenía nada de culpa y me pidieron que me quede", indica la modelo Brunella Horna. La joven afirma que cuando el hecho sucedió, ella estaba distraída y que el hecho sucedió muy rápido.



Brunella Horna sugiere que el ciudadano italiano habría querido imputarle la responsabilidad. La modelo se retiró rápidamente del lugar porque tenía una sesión de fotos en su tienda ubicada en Plaza Norte.



La modelo indica que la esposa del ciudadano italiano le pedía a Brunella Horna un auto nuevo. La joven tiene una relación con el legislador Richard Acuña, es por esta razón que se movilizaba en el auto de la mamá del padre de la patria.



La modelo se muestra afectada