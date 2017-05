Brunella Horna dispara contra Renzo Costa por compararla con Alondra García Miró [VIDEO]

¡Se hartó! Brunella Horna no soportó las últimas declaraciones que dio Renzo Costa en una entrevista con Sully Sáenz y decidió enviarle un mensaje claro y directo a su expareja tras compararla con Alondra García Miró.

¿Qué pasó? Recordemos que Renzo Costa en diálogo con Sully Sáenz habló sobre Brunella Horna. Cuando su expareja le preguntó si creía que la rubia salía con Paolo Guerrero, el empresario manifestó que tras una relación con Alondra García Miró, la valla estaba muy alta.

"Yo no creo que Paolo quiera una relación con alguien ahorita porque ha terminado con Alondra y la verdad yo la veo a ella como una chica seria. La valla es muy alta. Me gustaría que Brunella esté con alguien que la tome en serio", dijo Renzo Costa en conversación con Sully Sáenz.

Sully Sáenz y Renzo Costa se juntan para hablar de Brunella Horna

Estas declaraciones molestaron a Brunella Horna, quien arremetió contra Renzo Costa al dejar entrever que ella no era una chica seria y que no podía ser tomada en cuenta por alguien cuando estuvo con él 4 años.

"¿Con que chica has estado estos cuatro años? ¿Con qué tipo de chica? ¿Ah? Tú me conoces a mí perfectamente, más que nadie. Si no te parezco seria, ¿por qué estuviste conmigo cuatro años?", dijo Brunella Horna mirando directamente a la cámara.

Incluso la joven empresaria manifestó que ella conoce a Renzo Costa mejor que nadie pero nunca hablará de sus intimidades. Sin embargo, Brunella Horna manifestó que esas palabras que dijo su expareja lo pintan de cuerpo completo.

Brunella Horna contra Renzo Costa

