La vida sentimental de Brunella Horna es ampliamente conocida. Después de su sonada relación con Renzo Costa, ahora la 'baby Brune' está en 'cuchos' con el congresista Richard Acuña. Y eso lo sabe todo el público.

Por eso, durante la animación de un evento en Piura, Brunella Horna tuvo que soportar las bromas de la audiencia. Un par de asistentes subieron al escenario donde se presentaron como 'Renzo' y 'Richard', haciendo alusión a Renzo Costa y Richard Acuña.

Sin embargo, el momento más curioso llegó cuando Brunella Horna le preguntó a uno de los hombres en el escenario si había llegado acompañado al evento. El sujeto le dijo a la rubia que solo había subido para hablarle. Es en ese momento que la ex de Renzo Costa dijo esto:

-"No me gustan los hombres casados", aclaró Brunella Horna.

-"¿Segura?", le preguntó el hombre en el escenario.

-"A mí me gustan los hombres divorciados", soltó Brunella Horna.

Brunella Horna troleada

Rápidamente, Brunella Horna pidió al DJ que pusiera música para empezar con un juego y olvidar el tema. Tal vez la rubia se dio cuenta del desliz que acababa de cometer. Recordemos que Renzo Costa se divorció de Sully Sáenz mientras que Richard Acuña está separado de su esposa, madre de sus hijos.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.