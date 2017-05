Brunella Horna quiso vengarse de Renzo Costa con nuevo galán, se entera que es casado y termina llorando en TV [VIDEO]

Pobre Brunella Horna. Cuando quiso dejar de lado a Renzo Costa tras terminar hace más de tres meses su relación de 4 años, jamás pensó que involucrarse con un nuevo galán le crearía más problemas. La modelo de 20 años fue captada con un empresario en una discoteca el último fin de semana después que su expareja le mandara fotos con su nueva 'wawita'

Pero con lo que no contó Brunella Horna era con el estado civil de su posible galán: Jesús Molina es dueño de una empresa de paneles publicitarios y, según ficha Reniec, está casado.

Brunella Horna apareció en el programa Amor Amor Amor para aclarar si es que ella sabía que el empresario estaba casado. Según la rubia, él le aseguró estar divorciado y que en ningún momento mencionó a su esposa. Incluso, la expareja de Renzo Costa recalcó que le preguntó como cinco veces al publicista sobre su estado civil y él lo negó en todo momento.

¿Brunella Horna sabía que su nuevo galán estaba casado? Esto fue lo que dijo [VIDEO]

Incluso Brunella Horna tuvo que soportar que la actual esposa de Jesús Molina mandara un mensaje a la producción de Amor Amor Amor mientras ella estaba sentada en el set contando su versión de los hechos.

"Yo no soy una persona pública. Soy una señora y las damas no nos rebajamos. Yo y mi marido seguimos juntos. El que pasado de copas alguien se le regale, es su problema y no él mío", escribió la esposa de Jesús Molina.

Al escuchar el mensaje que le envió la esposa de su posible pretendiente, Brunella Horna no pudo contener las lágrimas en televisión y terminó quebrándose por la situación, asegurando que ella no sabía el estado civil del empresario.

"Entiéndeme a mí y cómo me siento yo. Yo no me estoy metiendo contigo, no me estoy metiendo con tu trabajo, ni con tus proyectos, como tú sí te estás metiendo. No voy a decir nada más porque dirán: 'pobrecita ella'. ¿Pero alguien puede sentir lo que estoy sintiendo ahorita? ¿Que te tilden de algo que no eres? Que vengas de una relación de 4 y después de tres meses decido salir... ¿he cometido algún pecado?", dijo Brunella Horna entre lágrimas.

Brunella Horna llora en TV

