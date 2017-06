Brunella Horna se corre de los chibolos [VIDEO]

Brunella Horna manifestó que cerró temporalmente las puertas al amor y que no desea que la vinculen con ningún ‘chibolo’ más.



“Hoy en día no estoy buscando novio ni nada. Estoy enfocada en mi trabajo, estudios y no hay tiempo para pensar en el amor”, dijo Brunella Horna.



¿No quieres relacionarte con más ‘chibolos’?

Ya no más.



¿Es cierto que te vas a Miami?

Sí. A inicios de julio me voy para relajarme y en la quincena iré a España para estudiar.



Entonces, ¿no participarás en el ‘Miss Perú’?

No estoy preparada, tengo 20 años recién y tengo 7 años más para participar. (L.Gamarra)

Brunella Horna sorprendida