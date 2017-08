Brunella Horna explota con reportera de La Noche es Mía por pregunta sobre billetera de Richard Acuña 

La modelo Brunella Horna se mostró arisca con la reportera de La Noche es Mía, Claudia Serpa. La empresaria de 20 años se mostró incómoda con las preguntas que le hizo la periodista del programa nocturno.



Lo que más mortificó a Brunella Horna fue que Claudia Serpa hiciera preguntas en doble sentido. La periodista le preguntó quien la tenía más gorda y luego específico que se refería al tamaño de la billetera.



Brunella Horna le hizo un ademán de incomodidad y le pidió que no preguntará eso. Claudia Serpa siguió buscando que la modelo le responda las preguntas, sin embargo, la empresaria no quería contestar las preguntas de la periodista.



La periodista Claudia Serpa también se mostró incómoda con la actitud de Brunella Horna y la increpó. "¿Por qué a otras periodistas sí le respondes y a mí no? ¿Tienes preferencia? Nosotros somos de La Noche es Mía, te queremos mucho", indicó la reportera.





Brunella Horna continúo poniéndole mala cara a la periodista. La modelo se fue del local donde se encontraba sin reponderle ni una sola pregunta a Claudia Serpa. No es la primera vez que una figura de la televisión se muestra distante de las periodistas de La Noche es Mía.



Al respecto, Carlos Galdós se mostró sorprendido por la actitud de Brunella Horna y recordó que la modelo le debe dinero a sus trabajadores. "Sus trabajadores seguro no tienen ni el 1% del dinero que tienen en las billeteras las personas que están con ella", expresó el conductor de La Noche es Mía.



Carlos Galdós utilizó su programa para pedirle a Brunella Horna que le pague a sus trabajadores. "Flaca, no los huevees, hazte cargo, esta tu nombre ahí. Tú dices que tu papá se encarga, pero esta tu nombre ahí", indicó mortificado el conductor.



Además, el conductor sugirió que si el papá de Brunella Horna estaba mal de la cabeza, ella tenía que ponerse fuerte. "Seguro por eso no nos quieres, ese fue un comentario de Carlos Galdós en Rapio Capital", bromeó el conductor.





