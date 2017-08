Brunella Horna confirma relación con Richard Acuña y le dice "Te amo"

La modelo Brunella Horna utilizó su cuenta de Instagram para confirmar su relación con el congresista Richard Acuña. La rubia no tiene miedo a las críticas y grita su amor a los cuatro vientos.



A través de sus redes sociales, Brunella Horna publicó una imagen en la que aparece abrazada de Richard Acuña en una visita tras su reciente viaje a Punta Cana.



Lo que más llamó la atención fue nla leyenca con la que acompña la fotografía. Bruenlla Horna escribió un "Te amo" acompañado de una símbolo de corazón.

Brunella Horna confirma relación con Richard Acuña Brunella Horna confirma relación con Richard Acuña Brunella Horna confirma relación con Richard Acuña

A pesar de los comentarios negativos, la joven modelo defiende así su amor sincero por el congresista. Brunella Horna inicia así una nueva etapa en su vida amorosa.



Recordemos que Brunella Horna terminó su relación de años con el empresario Renzo Costa. Ahora decide darse una nueva oportunidad en el amor con el maduro político, a pesar de la diferencia de edades.

"Es un gran hombre. Es un caballero. Estamos tomando todo paso a paso, no te puedo decir nada más porque no quiero apresurarme. No quiero decir más porque él también cuida muchísimo su vida privada por el cargo que tiene", dijo Brunella Horna hace unos días.