Brunella Horna: Estas serían sus leyes si llega al Congreso [VIDEO y FOTOS]

La modelo Brunella Horna dijo en el programa "Amor, amor, amor" que en sus planes futuros estaba postular al Congreso. En Espectáculos decidieron preguntarle cuáles serían sus leyes si es que llega a ser parlamentaria.



Brunella Horna se presento en el programa Espectáculos y expresó que sueño es luchar por los jóvenes empresarios. "Yo estoy leyendo las redes sociales y la gente me está apoyando, me han dicho que me prepare porque van a votar por mí", indicó la modelo.



Brunella Horna ironizó con el hecho de elegir ministros y dijo que el puesto de ministro del Ambiente lo ocuparía el "Zorro Zupe". La modelo dijo que una de sus primeras leyes será dirigida a sancionar a los infieles.



La modelo también pidió que marquen el número 13 y que una de sus leyes también sería prohibir los ampays. Al respecto, Jazmín Pinedo indicó que dejaría a todo la producción del programa Espectáculos.





