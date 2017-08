Brunella Horna: Esta actriz americana es doble de modelo ¡Separadas al nacer! [VIDEO y FOTOS]

La modelo Brunella Horna tiene su doble. La actriz estadounidense Nicola Peltz luce en muchas fotos parecida o casi igual a la joven empresaria. Incluso, un usuario en Twitter comparo el parecido físico de la ex chica reality con la americana.



"No sé qué me pasa, pero cada que veo a esta flaca pienso que es Brunella Horna", escribió el usuario en Twitter. La publicación fue acompañada de una foto de la actriz Nicola Peltz en la serie Bates Motel, donde interpreta a Bradley Martin.



Algunos hasta bromean con la aparición de Renzo Costa en la serie en la que aparece Nicola Peltz. El parecido físico entre la actriz y Brunella Horna se debe a que ambas lucen una cabellera castaña y labios prominentes.



Nicola Peltz saltó a la fama con su participación en la película Transformers: la era de la extinción. Además, es muy amiga de las modelos Hadid y Sofia Richie, iconos de la industria de la moda.

Brunella Horna se parece a actriz estadounidense Brunella Horna se parece a actriz estadounidense Brunella Horna se parece a actriz estadounidense

No sé qué me pasa pero cada que veo a esta flaca pienso que es Brunella Horna. pic.twitter.com/Wz9Ph0PD9k — Aparato Reproductor (@Natidelocho) 17 de agosto de 2017

Brunella Horna sólo tiene una aparición como actriz en la película Ceviche de Tiburón. La modelo no ha expresado interés en el mundo de la actuación hasta el momento. La joven de 20 años está enfocada en su faceta como empresaria.



Además, Brunella Horna se volvió a convertir en blanco de titulares debido a su 'tormentosa' relación con el legislador de Alianza para el Progreso, Richard Acuña. Ambos no formalizan su vínculo, pero se han dejado ver juntos en más de una ocasión.



Brunella Horna publicó una foto en la que salía abrazada al padre de la patria en una piscina. La imagen la puso en Instagram y escribió que amaba a Richard Acuña. Esta publicación generó polémica debido a que la modelo la borró a los pocos minutos.



Brunella Horna es conocida en el medio del espectáculo peruano desde que tenía 18 años, la modelo participó en el reality Bienvenida la Tare. En este espacio televisivo demostró que era una chica muy sensible y que sufría mucho por empresario Renzo Costa.

morning babies Una publicación compartida de Nicola Peltz (@nicolaannepeltz) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 8:44 PDT

Hermoso día ❤️ Vestido: @brunellahorna Una publicación compartida de Brunella Horna 💕 (@brunehorna) el 29 de Dic de 2016 a la(s) 8:53 PST

my ❤️ Una publicación compartida de Nicola Peltz (@nicolaannepeltz) el 26 de Oct de 2016 a la(s) 5:45 PDT