¡No la pasa nada bien! Brunella Horna intentaba olvidarse de Renzo Costa, tras poner fin a su relación, pero todo le salió mal. La esposa de su nuevo galán Jesús Molina Torres, salió a negar que esté separada del empresario, algo que la rubia no sabía cuando fueron ampayados besándose.

Cuando todos pensábamos que iba a darse su lugar y poner en su sitio a Jesús Molina, su esposa Michelle Boza, arremetió contra Brunella Horna de la manera menos pensada.

Cuando Brunella Horna se encontraba en 'Amor, amor, amor' siendo cuestionada por su ampay, la aún esposa de Jesús Molina Torres cambió su foto de portada en Facebook por una en la que aparece con el empresario, a pesar del ampay.

Dem inmediato sus amigos de redes sociales le mandaron mensajes de apoyo a Michelle Boza, pues ella asegura que las cosas con su marido están bien a pesar de lo sucedido con Brunella Horna.

Por si fuera poco, la esposa de Jesús Molina mandó un mensaje en 'Amor Amor, amor' a través de su WhatsApp, para acusar a Brunella Horna de haberse aprovechado que su marido estaba pasado de copas. ¡El colmo!

"Yo no soy una persona pública. Soy una señora y las damas no nos rebajamos. Yo y mi marido seguimos juntos. El que pasado de copas alguien se le regale, es su problema y no él mío", escribió la esposa de Jesús Molina.

"Jessica Newton debería mejor a sus candidatas. Seguimos juntos no estamos separados. El matrimonio no es fácil y cada quien comete errores, pero eso se lo dejo a Dios", agregó Michelle Boza.



Brunella Horna dejó en claro, minutos antes, que Jesús Molina Torres le dijo que estaba soltero, a pesar de que su supuesta aún esposa mantiene fotografías con él en sus redes sociales.

Momentos después, Brunella Horna no pudo contener las lágrimas y negó que ella haya querido inmiscuirse en la relación del empresario que, al parecer, está jugando a doble cachete.