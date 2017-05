Brunella Horna: Nuevo galán ahora cambia su versión y le dice esto a su esposa [VIDEO]

El escándalo del ampay de Brunella Horna con el empresario Jesús Molina no tiene cuando acabar. Ahora, Amor Amor Amor tiene un audio del 'rey de los paneles publicitarios' en donde cambia la versión de los hechos.

En un primer momento, Brunella Horna contó que el empresario le juró y re juró que estaba separado hace unos meses de su esposa y de su familia. Incluso, la modelo de 20 años reveló unos audios en donde él le echaba la culpa a su esposa e incluso dijo que ella se 'aferraba' a él.

Si embargo, cuando Amor Amor Amor contactó a Jesús Molina, él decidió cambiar la versión de los hechos y pedirle perdón a su esposa por todo lo que había pasado, justificándose en el alcohol. El empresario señaló que estaba

"Mi esposa tiene todo mi respaldo. Pido las disculpas del caso. Cometí un error. Yo ese día he estado mareado. Me dejé llevar por las ilusiones. Como cualquier hombre que se pasó de copas. Y bueno pues, me equivoqué", dijo en entrevista el empresario que quiso 'tilsear' a Brunella Horna.

Al escuchar el avance de Amor Amor Amor, Brunella Horna manifestó que era claro que el empresario cambió la versión de la historia por su familia y sus hijos y salvaguardar su bienestar.

El ampay de Jesús Molina con Brunella Horna levantó muchas suspicacias pues ahora se deja entrever que este empresario habría estado en salidas con varias modelos mientras aún estaba casado.

Audio de empresario de Brunella Horna

