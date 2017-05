Brunella Horna deja mal parado a empresario infiel con esta íntima grabación [VIDEO]

La modelo Brunella Horna se quebró en vivo tras descubrir que el empresario con el que protagonizó un ampay es casado. Cualquiera pensaría que el a esposa de Jesús Molina le pediría el divorcio tras esas imágenes, pero sólo estaba molesta con la joven de 20 años.

La esposa del empresario Jesús Molina se comunicó con "Amor, amor, amor" y tildó a Brunella Horna de regalada. "Yo no soy una persona pública. Soy una señora y las damas no nos rebajamos. Yo y mi marido seguimos juntos. El que pasado de copas alguien se le regale, es su problema y no él mío"

La joven lloró mientras leían estos mensajes en vivo. Brunella Horna juró que el empresario le dijo que es separado. La modelo se sentía bastante afectada y no tenía pruebas hasta hoy.

En el adelanto de "Amor, amor, amor", se escuchan unas conversaciones telefónicas entre Jesús Molina y Brunella Horna. En estas grabaciones el empresario jura y sigue rejurando que es soltero.

Brunella Horna se mostró bastante afectada porque afirma que es la clase de persona que no se mete en relaciones. "Entiéndeme a mí y cómo me siento yo. Yo no me estoy metiendo contigo, no me estoy metiendo con tu trabajo, ni con tus proyectos, como tú sí te estás metiendo. No voy a decir nada más porque dirán: 'pobrecita ella'. ¿Pero alguien puede sentir lo que estoy sintiendo ahorita? ¿Que te tilden de algo que no eres? Que vengas de una relación de 4 y después de tres meses decido salir... ¿he cometido algún pecado?", dijo la modelo entre lágrimas.

