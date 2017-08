Brunella Horna y Joselito Carrera se enfrentaron en vivo por Christian Domínguez [VIDEO]

¡FUEGO! Brunella Horna y Joselito Carrera sí que enfrascaron en una fuerte discusión en pleno programa en vivo. ¿Y todo por qué? Por Christian Domínguez y Karla Tarazona. La rubia y el locutor de radio mostraron sus discrepancias por la expareja y no dudaron en discutirlo frente a cámaras.

¿Qué pasó? El programa 'Espectáculos' difundió una nota sobre cómo los peruanos calificaban a Christian Domínguez y Karla Tarazona en Gamarra. Al terminar, Brunella Horna calificó de 'cara de palo' al cumbiambero por todo el tema. Sin embargo, nadie en el set esperó que Joselito Carrera señalara lo siguiente:

"Estoy de acuerdo con lo que dice la gente y lo que acaba de decir Brunella: es un cara de palo. De acuerdo, pero estamos juzgando y lapidando a Christian Domínguez ¿Qué está haciendo Karla (...)? ¿No está haciendo lo mismo que el señor Blas? No están saliendo...", dijo Joselito Carrera.

Ante esto, Brunella Horna lo interrumpió y no dejó que terminara "¡No vas a comparar pues Joselito. La Chabelita se metió cuando estaban en la relación. En cambio Blas, después de no sé cuántos meses!... No vas a venir a comparar pues", dijo muy exaltada la rubia.

Brunella Horna vs. Joselito Carrera

Pero no todo quedó ahí. Brunella Horna llamó 'machista a Joselito Carrera por señalar que Karla Tarazona no podía rehacer su vida "Estás siendo machista". El locutor se defendió y dijo que la rubia estaba siendo feminista. "Si hablamos de cuidar a los hijos, también estamos dejando un historial, un registro en video que ellos más adelante lo van a ver".

Ante esto, Jazmín Pinedo tuvo que intervenir para explicar la situación: "Joselito, no pues. No vas a comparar: Isabel y Christian empezaron una relación cuando él estaba todavía con Karla Tarazona (...) Ella después de meses de estar sufriendo con todo lo que pasó ¿no tiene derecho de apoyarse en una persona X que nunca existió en su vida?"

Sin embargo, para Joselito Carrera Karla Tarazona cometió el mismo error que Isabel Acevedo. "Estamos cometiendo el mismo error hasta cierta forma creo". Por eso, Brunella Horna intenta hacerle entender al locutor que la ex de Christian Domínguez no fue quien expuso la relación con Alexander Blas, sino terceras personas filtrando las fotos.

"En el caso de Blas, ella está exponiendo su vida, la relacionan con él. Yo como hijo veo eso y digo: ¿pero no terminó recién...?", dijo Joselito Carrera, quien fue interrumpido por Ernesto Jiménez. "Si sale tu foto chapando, tienes que salir a responder"

