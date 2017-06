Brunella Horna lloró y desató su furia contra 'Espectáculos' por preguntas incómodas en vivo [VIDEO]

Brunella Horna está en el centro de la polémica después de las polémicas que vivió recientemente con sus nuevos pretendientes. La rubia se presentó el día martes en el programa 'Espectáculos' para someterse a una serie de preguntas de la producción.

Durante el programa conducido por Jazmín Pinedo, Brunella Horna dio varias respuestas poco contundentes que no dejaron conformes a los panelistas. Incluso, cuando se habló sobre su participación en el Miss Perú, todos le recomendaron renunciar a su candidatura pues ella misma aseguró no sentirse preparada.

Pero lo peor vino al terminar el programa. Brunella Horna fue captada por las cámaras de Espectáculos llorando a más no poder por su participación en el programa. Entre llantos, la joven empresaria renegó por cómo la producción la había tratado.

Brunella Horna llora y lanza insultos

"No me filmes. No me filmes en serio. Estoy enferma, no puedo caminar. Vengo porque son ustedes, porque son 'Espectáculos' y me hacen mie...", gritaba Brunella Horna, quien era consolada por el ex productor del programa de 'Espectáculos', César Pereira.

Brunella Horna es una panelista frecuente de 'Espectáculos'. La joven empresaria siempre ha dejado en claro su punto de vista cuando han llegado invitados al programa. Sin embargo, en esta ocasión parece que no le gustó que le repregunten por sus escándalos.

¿El Miss Perú sigue en sus planes? Brunella Horna comentó que no se sentía emocionalmente preparada para afrontar el concurso de belleza pero no quiso comentar si es que renunciará a su candidatura.

Brunella Horna responde por el Miss Perú

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.