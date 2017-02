Brunella Horna llora por el detalle que Renzo Costa le envió desde Italia por San Valentín [VIDEO y FOTOS]

La modelo Brunella Horna no pasará San Valentín con su pareja el empresario, Renzo Costa. El hombre de negocios se encuentra en Italia promocionando su línea de accesorios, sin embargo no olvida la modelo y decidió prepararle una sorpresa a Brunella en colaboración con la producción del programa Espectáculos.



Brunella Horna se encontraba realizando un reportaje sobre matrimonio entre perritos para el programa Espectáculos, Jazmín Pinedo le dice que alguien le tiene un mensaje. La modelo escucha la voz de Renzo Costa y se quiebra en vivo.



" Hola, mi Brune, en este día muy especial del amor te preparé esta pequeña 'sorpresita' con los muchachos de Espectáculos, espero que te guste. Estamos lejos, pero me gustaría estar contigo", le dice Renzo Costa desde Italia. Brunella Horna se muestra conmovida.

Amores locos ❤️ Una publicación compartida de Brunella Horna 💕 (@brunehorna) el 3 de Feb de 2017 a la(s) 12:17 PST

La modelo se refirió a la sorpresa en el programa. "Ay 'China', tu sabes que cada vez que habla Renzo yo lloró, pero soy fuerte, soy fuerte", dice Brunella Horna.



Además, revela que el empresario y ella nunca pueden pasar juntos San Valentín por los eventos que tienen que cubrir por ser figuras públicas. "Siempre la pasamos separados porque tiene una feria allá en Italia, este es un año más separados", afirma la modelo un poco triste.



Jazmín Pinedo le confesó que Renzo Costa estaba a punto de tomar un tren, pero decidió perderlo para poder grabarle el video. Brunella Horna mostró agradecimiento por este detalle.