Brunella Horna llora al revelar esto de Renzo Costa [VIDEO]

Brunella Horna tiene mucho más para decir. Después de revelar que su relación con Renzo Costa llegó a su fin, la rubia se sentó en el set de 'Espectáculos' para contar más detalles del por qué su historia de amor llegó a su fin.

La joven empresaria contó que Renzo Costa fue el que decidió poner fin a la relación de casi cuatro años y que tomó la decisión de un día para otro. Además, Brunella Horna dijo que el 'rey de los cueros' le pidió la llave del departamento donde ambos vivían.

"Yo no entendía por qué una persona puede terminar así de golpe y más aún porque él no es ningún niño. Si tuviera 20 años, esa reacción la puedo aceptar pero una persona de 44 años..no. Ya no pues", dijo Brunella Horna.

Brunella Horna y Renzo Costa terminaron

Sin embargo, la rubia de 19 años no pudo aguantar las lágrimas cuando Ernesto Jiménez le preguntó si extrañaba a su ahora expareja Renzo Costa. Brunella Horna no pudo evitar quebrarse al revelar que sí lo extraña en su vida y que aún está enamorada pero que no regresará con él.

"Sí, claro (lo extraño) En las noches que lo veía. ¿Qué hacía? Él me cocinaba, siempre yo llegaba de estudiar porque yo salía a las 9 y él siempre me tenía la cena lista. Me decía "mi niña gorda, mi wawita", y teníamos una relación súper bonita de amigos, no solo como relación", comentó Brunella Horna entre lágrimas.

Además, Brunella Horna manifestó que en las dos oportunidades anteriores en que terminaron, fue ella quien buscó a Renzo Costa y no al revés. Por eso, dudaba que el empresario tenga iniciativa para retomar la relación, pues nunca lo mostró.

Brunella Horna llora en 'Espectáculos'

