Brunella Horna: Sus papás son acusados por no pagarle a carpintero que hizo arreglos en tienda de la modelo 

Los papás de la modelo Brunella Horna, Gustavo Horna y Giuliana Bocanegra, enfrentan una denuncia de un carpintero que realizó trabajos en una tienda de la familia, ubicada en Plaza Norte. El contrato fue suscrito por los señores y el denunciante.



Giuliana Bocanegra es gerente de Brunella Horna Confecciones EIRL. En diciembre la empresa contrató a Don Primitivo Alvárez para que realizara obras en el establecimiento, el señor las realizó y hasta ahora no recibe ningún pago.



El carpintero acusa a la familia de adeudarle 6.600 soles. "Mi denuncia es contra un contrato que me hizo la empresa Brunella Horna Confecciones EIRL, el contrato fue firmado con su madre y los tratos fueron con su padre", explica el trabajador acerca de la relación que tuvo con los papás de la modelo.



Don Primitivo hizo todos los muebles de la tienda. El contrato fue por 26.600 soles, los papás de Brunella Horna sólo le han pagado la cantidad de 20.000. En varias oportunidades, el carpintero intentó comunicarse con el papá de la modelo, pero no le contesta.





Papás de Brunella Horna acusados por no pagar