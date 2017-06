Brunella Horna le hace el pare a Giovanna Valcárcel en TV por broma pesada [VIDEO]

Brunella Horna no aguantó más. La rubia desató su ira con una broma que le hizo Giovanna Valcárcel. Todo sucedió en el programa 'Espectáculos' cuando se hablaba de Paolo Guerrero y su supuesta invitación a la rubia a Arequipa. Aquí te contamos todo.

El programa de Jazmín Pinedo comentaba sobre la nueva musa de Paolo Guerrero Thaísa Leal. Sin embargo, la presencia de Brunella Horna no pasó desapercibida. A la rubia se le relacionó con el futbolista por su viaje a Brasil pero ella lo negó en todo momento.

Lo que llamó la atención es un rumor que señalaba que Paolo Guerrero habría invitado a Brunella Horna a Arequipa para que lo acompañe en el partido amistoso contra Jamaica. Esto también fue negado por la empresaria.

Pero quien no dejó pasar esta oportunidad para hacer una broma fue Giovanna Valcárcel. La conductora radial estaba como invitada en el panel de 'Espectáculos' y decidió agarrar de punto a Brunella Horna.

"¿Cuántos años tienes Brunella? ¿20 años tienes y vives una vida así hija? ¡Por Dios! ¿Con cuántos hombres te han involucrado? Y tienes 20 años ¿Qué dirá tu madre? Tu mamá está mirando", exclamó Giovanna Valcárcel.

Ante esto, el rostro de Brunella Horna cambió completamente. La rubia quiso hacer una aclaración a la broma de Giovanna Valcárcel y le hizo el pare ahí mismo.

"¿Una vida qué? Un momentito. Las bromas tienen un límite. Yo me presto para las bromas, yo me río pero la verdad es que mi único enamorado ha sido Renzo. A mí me pueden juzgar muchas cosas, pero creo que la persona se define con los logros que alcanza. Mil chicas de mi edad hacen mil cosas pero ninguna o muy pocas lograron lo que yo he hecho. (...) Aquí no he hecho nada, y creo que las bromas tienen un punto final", exclamó Brunella Horna.

