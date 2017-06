¿Brunella Horna no quiere estar en el Miss Perú porque tiene cosas más importantes en qué pensar? [VIDEO]

Brunella Horna no está pasando por el mejor momento de su carrera en TV. Después de dos escándalos con sus salientes (uno casado y el otro con pareja), la modelo decidió olvidarse de los hombres y centrarse en su negocio de ropa.

Pero sus escándalos no han pasado desapercibidos para Jéssica Newton, quien es la cabeza de la organización del Miss Perú. Recordemos que Brunella Horna es una de las candidatas que luchará por la corona de belleza para reemplazar a Valeria Piazza.

Por eso, Jéssica Newton decidió dedicarle unas palabras a Brunella Horna. En primer lugar, le pidió pensar en si continuará en carrera en el Miss Perú. La organizadora del certamen comentó que la joven empresaria puede postular otro año, cuando su imagen mediática no esté en el ojo de la tormenta.

Jéssica Newton y Brunella Horna

"¿Pueden concursar? Sí. Todo el país puede concursar. ¿Pueden coronarse? Eso habría que preguntarle al jurado calificador", dijo Jéssica Newton en Latina. Además, agregó que si no la retira del concurso es porque ya cometió ese error antes y la acusaron de racista.

Ante estas declaraciones, Brunella Horna fue cuestionada en el set de Espectáculos sobre qué decisión tomará en su carrera hacia la corona del Miss Perú. La joven señaló que en este momento no se siente emocionalmente bien y que su única prioridad eran sus tiendas.

"Definitivamente mi prioridad hoy en día es otra. Son mis tiendas (...) He aceptado que he expuesto mi vida muchísimo. Si sigo o no sigo, que es un tema que estoy analizando, es en privado", dijo Brunella Horna.

Brunella Horna responde por el Miss Perú

En ese momento, Karen Dejo la interrumpió y señaló que decir eso era casi una renuncia al Miss Perú. Brunella Horna negó eso y repitió que tenía que hablarlo en privado.

Quien no se calló nada fue el Zorro Zupe. Vestido como bruja, el excéntrico personaje declaró que si Brunella Horna aceptaba no sentirse preparada para llevar la corona del Miss Perú entonces tenía que retirarse porque hacía perder tiempo y dinero a la organización.

"Entonces retírate. ¿Qué haces en el Miss Perú si no te sientes preparada para ser una Miss? Estás perdiendo tu tiempo y haces perder el tiempo a la organización y perdiendo dinero porque el tiempo que vas a tus clases podrías planear más tiendas, que esa es tu prioridad", dijo claro y directo Zorro Zupe.

