¿Brunella Horna busca amistad de Renzo Costa? [VIDEO]

Brunella Horna agradeció a Renzo Costa por sus buenos deseos, ahora que inició una relación con el congresista Richard Acuña.



“Agradezco a Renzo Costa por sus buenas palabras. Creo que el tiempo calmó las cosas y ahora ambos estamos en rumbos diferentes. En un futuro me gustaría tener una amistad con él”, indicó Brunella Horna.



De esta manera, Brunella Horna detalló que no guarda rencor a Renzo Costa. “Creo que los dos cometimos errores en el pasado, no existen las víctimas y también le deseo lo mejor”, añadió.

Carlos Galdós habló de la deuda de Brunella Horna