¡Brunella Horna y Renzo Costa rumbo al altar! [VIDEOS y FOTOS]

Brunella Horna (19) y el popular ‘Rey de los cueros’, Renzo Costa (43), luego de superar algunas crisis en su vida sentimental, van camino al altar y cuentan que el secreto para que su relación esté sólida fue alejarse de los escándalos. Además, la ‘wawita’ le puso los puntos sobre las ‘íes’ al empresario y le pidió que cambiara o se alejara de ella. Él la eligió, por eso se atreve a asegurar que ya ‘colgó los chimpunes’ y está dispuesto a formar un hogar con la bella chiclayana.



Se ve que ahora tienen una relación sólida, ¿cuál es el secreto?

Renzo: Lo resumiría en que estamos sólidos, felices y entusiasmados. Estamos cero escándalos, porque el año pasado fue muy tormentoso.

Brunella: El secreto fue alejarnos de los escándalos. ¿Quién no ha cometido errores en el pasado? Todos, pero eso nos ayudó a fortalecernos. A los 19 años aprendí todo de golpe, fue fuerte, pero no me arrepiento de nada de lo que pasé.



Brunella, muchos te decían: ¿qué haces con Renzo? y también te insultaban...

Tal vez lo seguirán diciendo, pero yo estoy feliz, lo mejor es no hacer caso a esos comentarios.

Renzo: Una cosa son las críticas, pero otra cosa son las ofensas, no tengo rencor contra nadie. Incluso Beto Ortiz me criticó injustamente, sin embargo, en el matrimonio de Magaly lo vi, me abrazó y dijo: ‘Borrón y cuenta nueva’. Soy ‘paz y amor’, no me gusta pelearme con nadie.



Pero tenías fama de ser un ‘picaflor’...

Sí, es verdad. Fue una época en mi vida en la que estaba de ‘moda’ y conocía gente, pero es una época pasada de la cual no me arrepiento, porque ya la pasé. Ya di vuelta a la página.



¿Se podría decir que Brunella hizo que ‘colgaras los chimpunes’?

R: Sí, porque debo reconocer que fue una etapa movida, ahora estoy feliz y tranquilo.

B: Simplemente le dije: o cambias o te alejas de mí... No iba a permitir más faltas de respeto, así que él decidió elegirme a mí. Soy joven, pero tengo las cosas claras.



¿Y te afecta que te califiquen como una mujer interesada?

B: Me da risa, porque hasta el día de hoy me dicen que mis tiendas son gracias a Renzo, pero me río. Hay mucha gente machista, ¿acaso una no puede salir sola adelante? La gente que me dice eso (mujer interesada) es porque tiene el chip del machista en su cabeza. Estamos en otro tiempo, las mujeres no necesitamos de nadie y menos de un hombre para salir adelante.

R: Me siento orgulloso de tener una mujer joven y trabajadora. Si le hubiese ayudado (económicamente), no tendría nada de malo, porque es lindo, pero no es mi caso.



¿Cómo es el Renzo Costa en cuatro paredes?

B: Es lindo, muy familiar, hogareño y le encanta cocinar.

R: Sí. Les voy a contar una infidencia, mi próximo paso es más que un negocio, pienso abrir un restaurante, porque me encanta la cocina. Abro mi restaurante y ya puedo morir feliz. Mi especialidad es la comida italiana y no tengo roche en ponerme mandil para cocinar.

¿Brunella es buena ama de casa?

R: Como ama de casa, olvídate... terminaría hoy mismo, pero mejor para mí que no le guste la cocina. Cuando entra a la cocina, me desespera y le digo que salga.



Acaban de estrenar su ‘nidito de amor’... ¿la convivencia no es complicada?

R: La prueba de fuego es viajar, ya hemos viajado más de un mes y no peleamos. Sé que a ella le gusta dormir mucho y yo soy de dormir poco.

B: Nos complementamos muy bien.



¿Cómo van los preparativos para la boda?

R: Será civil y religiosa. Le he encargado a Brunella que vea todos los preparativos, porque por mí sería feliz con una boda simple y privada, pero ella quiere algo lindo, así que la tengo que complacer.

B: Quiero un matrimonio hermoso, será entre julio y setiembre de este año.



¿Cuántos hijos les gustaría tener?

B: Dos. Quiero un Rencito y una Brunellita. Nuestro sueño es ser padres, así que espero que se cumpla.

R: Me muero por ser papá, amo a los niños, así que deseo tener un bebé de todas maneras e irnos a pasear con nuestro hijo.



¿Les incomoda que los molesten por la diferencia de edad?

R: No, porque no sentimos la edad. Disfrutamos juntos con la misma música, amigos y comida.



¿Perdonarían una infidelidad?

B: No hay forma, Renzo tiene las cosas claras, porque es la última oportunidad que le di. No tengo más que decir, así que él sabe cómo poner la balanza.

R: Tengo las cosas claras y sé lo que quiero.



¿Son de celarse o de estar mirando el celular del otro?

B: Para nada. No soy una mujer celosa, si quiere salir con sus amigos, que salga, normal.

R: Soy celoso, pero lo mínimo. No tenemos ni nos damos motivos para celarnos. Hay celos normales y los enfermos, pero yo tengo los celos normales.

